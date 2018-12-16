Воскресенье, 16 Декабря 2018 года
11:33:06 МСК

«Валенсия» и «Эйбар» разошлись вничью на чемпионате Испании по футболу

Спорт

Итоговый счет 1:1

«Валенсия» и «Эйбар» разошлись вничью на чемпионате Испании по футболу
Цитата из м/ф «Футбольные звезды». реж Борис Дежкин. 1974. СССР
Кто кого

Витория, Испания, 16 декабря 2018, 09:46 — REGNUM  Футбольные клубы «Валенсия» и «Эйбар» сыграли вничью в матче 16-го тура испанского футбольного чемпионата, сообщает 16 декабря Матч ТВ.

Встреча походила на стадионе «Мунисипаль де Ипуруа» в Эйбаре и закончилась с минимальным ничейным результатом 1:1.

Счет в матче открыл на 29-й минуте представитель гостей Арчуби Родриго, после чего на 56-й минуте форвард хозяев поля Виттини Шарлес точно реализовал назначенный в ворота гостей пенальти и сравнял счет в матче.

Российский полузащитник «Валенсии» вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 82-й минуте.

По итогам матча «Эйбар» находится на 13-й строчке турнирной таблицы с 20 очками, «Валенсия» с 19 баллами — на 14-й.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить