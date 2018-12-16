Сборная России по хоккею обыграла Чехию на Кубке Первого канала

Москва, , 02:30 — REGNUM Победой российской сборной завершился второй хоккейный матч с командой Чехии на Кубке Первого канала. Счет составил 7:2 в пользу России.

Игра состоялась 15 декабря на «ЦСКА Арене» в Москве. Андрей Локтионов и Андрей Кузьменко отличились каждый двумя шайбами, Никита Гусев выполнил три передачи.

Счет открыл на пятой минуте матча Василий Токарнов, однако Доминик Кубалик менее, чем через минуту сравнял счет. В дальнейшем шайбы в ворота чехов забросили также Николай Прохоркин, Кирилл Капризов, чешский хоккеист Кубалик сделал дубль.

На 16 декабря намечена встреча российских хоккеистов с финнами в Санкт-Петербурге.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре сборная России уступила Чехии в на кубке Карьяла. Тогда российские хоккесты проиграли со счетом 2:5.

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