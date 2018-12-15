«Боруссия» (Менхенгладбах) и «Хоффенхайм» голов не забили

Берлин, , 19:28 — REGNUM 15 декабря между коллективами «Хоффенхайм» и «Боруссия» (Менхенгладбах) на стадионе «Райн-Неккар-Арена» был разыгран матч 15-го тура регулярного сезона Бундеслиги 2018/19. Противостояние завершилось паритетом сторон — 0:0.

Статистика матча («Хоффенхайм"/"Боруссия»)

Удары 20/5

Удары в створ ворот 7/1

Процент владения мячом 60%/40%

Нарушения правил 10/10

Поданные угловые 6/2

«Боруссия» набрала 30 очков и осталась на 2-м месте. «Хоффенхайм» набрал 23 очка и поднялся на 6-ю строчку в таблице Бундеслиги.

Стартовые составы команд на матч:

«Хоффенхайм»: Бауманн, Бичакчич, Касим, Пош, Демирбай, Битенкур, Шульц, Нелсон, Крамарич, Жоэлинтон.

«Боруссия»: Зоммер, Ланг, Бейер, Вендт, Эльведи, Штробль, Кюизанс, Нойхаус, Азар, Штиндль, Плеа.

Бригада арбитров: Бенджамин Кортус | Флориан Бадштюбнер | Тобиас Штейн.

Желтые карточки: Нойхаус — 42, Кюизанс — 45.