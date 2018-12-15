МОК потребовал от Воеводы, Негодалйо и Труненкова вернуть медали ОИ в Сочи

Москва, , 13:45 — REGNUM С требованием к российским бобслеистам Алексею Воеводе, Алексею Негодайло и Дмитрию Труненкову вернуть золотые награды, завоеванные ими на зимних Олимпийских играх в Сочи в 2014 году, обратился 15 декабря Международный Олимпийский комитет (МОК).

«МОК уже обратился с просьбой о возврате медалей ко всем 11 российским спортсменам, чьи нарушения антидопинговых правил на зимних Олимпийских играх в Сочи были подтверждены Спортивным арбитражным судом, и к их напарникам, принимавших с ними участие в командных соревнованиях», — приводит ТАСС соответствующее заявление пресс-служба МОК.

В результате данного требования Алексей Воевода должен будет вернуть две золотые награды, как ранее вынужден был сделать его партнер Александр Зубков. В паре с ним Воевода выиграл в Сочи соревнования двоек, а в экипаже с Негодайло и Труненковым — в соревнованиях четверок.

Отметим, в феврале текущего года спортивный арбитражный суд CAS вынес оправдательный вердикт в отношении 28 спортсменов из России, которые были наказаны МОК за нарушение антидопинговых правил. По 11 российским спортсменам апелляции были удовлетворены частично.