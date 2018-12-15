«Вашингтон» переиграл «Каролину», Овечкин повторил свой рекорд

Вашингтон, , 07:22 — REGNUM Хоккейная команда «Вашингтон Кэпиталз» победила в серии послематчевых буллитов хоккеистов клуба «Каролина Харикейнз», сообщает 15 декабря Sport 24.

Матч проходил в Вашингтоне и закончился со счетом 6:5 в пользу хозяев. При этом «Кэпиталз» смогли довести дело сначала до овертайма, а потом до серии буллитов, проигрывая со счетом 4:5 в третьем периоде встречи. В серии буллитов было сделано 12 попыток поразить ворота соперника, победной для «Вашингтона» стала шайба Якуба Врана.

Второй звездой матча признан российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, который оформил во встрече хет-трик. Это 22-й хет-трик российского капитана столичного американского клуба в лиге и теперь Овечкин догнал по этому показателю финна Теему Селянне.

Также российский хоккеист повторил по итогам матча свой личный рекорд результативности, набрав очки в 13-ти играх подряд.

Партнер Овечкина по команде Евгений Кузнецов отметился в матче результативной передачей. Также результативную передачу записал на свой счет другой российский участник матча — нападающий «Каролины» Андрей Свечников.