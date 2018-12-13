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«Шахтёр» не смог выиграть у «Лиона» и выбыл из Лиги чемпионов

Спорт

Встреча завершилась со счётом 1:1

Киев, 13 декабря 2018, 07:26 — REGNUM  «Шахтёр» сыграл вничью с «Лионом» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 1:1.

На 22-й минуте счёт открыл нападающий «Шахтёра» Жуниор Мораес. На 65-й минуте форвард «Лиона» Набиль Фекир восстановил равновесие.

Таким образом, «Лион» вышел в плей-офф Лиги чемпионов со второго места в группе, набрав восемь очков. «Шахтёр» занял третье место, набрав шесть очков, и вышел в плей-офф Лиги Европы.

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