«Шахтёр» не смог выиграть у «Лиона» и выбыл из Лиги чемпионов

Киев, , 07:26 — REGNUM «Шахтёр» сыграл вничью с «Лионом» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 1:1.

На 22-й минуте счёт открыл нападающий «Шахтёра» Жуниор Мораес. На 65-й минуте форвард «Лиона» Набиль Фекир восстановил равновесие.

Таким образом, «Лион» вышел в плей-офф Лиги чемпионов со второго места в группе, набрав восемь очков. «Шахтёр» занял третье место, набрав шесть очков, и вышел в плей-офф Лиги Европы.

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