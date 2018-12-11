Тренер российских гандболисток: за четвёртое место не дают медалей

Нант, Франция, , 07:47 — REGNUM Главный тренер сборной России по гандболу Евгений Трефилов заявил, что российской команде нужно биться и в следующих матчах, поскольку за четвёртое место не дают медалей. Об этом сообщает «Р-спорт».

"За четвертое место медалей не дают. Нам нужно и дальше биться так же, как сегодня», — сказал Трефилов.

По его словам, матч с Данией был решающим, благодаря победе сборная России вышла в полуфинал чемпионата Европы.

Напомним, чемпионат Европы по гандболу среди женских команд проходит во Франции. Сборная России одержала четыре победы на групповом этапе турнира и досрочно вышла в полуфинал соревнований.

Игра со сборной Дании, состоявшаяся 10 декабря, завершались победой сборной России со счётом 32:21 (14:9).

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