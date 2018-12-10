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Златан Ибрагимович не перейдёт в «Милан»

Спорт

Ибрагимович не вернётся в «Милан», поскольку дал слово «Гэлакси»

Милан, Италия, 10 декабря 2018, 15:01 — REGNUM  Шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович не перейдёт в «Милан». Об этом заявил спортивный директор «Милана» Леонардо, сообщает Sky Sport Italia

По словам Леонардо, Ибрагимович не вернётся в «Милан», поскольку дал слово «Гэлакси» и продлит контракт с американским клубом.

«Он много думал о переходе, но сразу сказал, что если клуб удовлетворит все его условия, то он останется с ними», — заявил Леонардо.

Ранее сообщалось, что «Милан» рассматривает возможность перехода Ибрагимовича в команду. В составе «Милана» выступал с 2010 по 2012 год.

Напомним, Ибрагимович стал игроком «Лос-Анджелес Гэлакси» в марте 2018 года. Его контракт с американским клубом рассчитан до конца 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Переход Ибрагимовича в «Милан» может сорваться

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