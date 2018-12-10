Спортсменки из Казахстана стали призерами Олимпийских игр 2008 и 2012 года

Астана, , 14:21 — REGNUM В результате перепроверки допинг-тестов у спортсменов из Китая, России, Белоруссии и Греции, которые принимали участие в летних Олимпийских играх в 2008 и 2012 году, три спортсменки из Казахстана стали призерами игр. Об этом 10 декабря сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета Казахстана.

Спортивный арбитражный суд (CAS) признал наличие запрещенных препаратов в допинг-пробе Лей Цао из Китая, которая завоевала золото на Олимпийских играх 2008 года в тяжелой атлетике. В результате золотая медаль перешла спортсменке из Казахстана Алле Важениной.

Международный олимпийский комитет (МОК) также дисквалифицировал спортсменок из России Татьяну Лебедеву и Хрисопию Девици из Греции. Они завоевали в 2008 году в тройном прыжке серебряную и бронзовую медали соответственно. В результате Ольга Рыпакова стала серебряным призером Олимпийских игр.

Бронзовую медаль также получила Анна Нурмухамбетова, занявшая пятое место в тяжелой атлетике на Олимпийских играх 2012 года. МОК дисквалифицировал двух спортсменок из Белоруссии — Марину Шкерманкову и Дину Сазановец.

Напомним, в конце ноября девять биатлонистов из Казахстана были отстранены от участия в международных соревнованиях в связи с подозрением в применении запрещенных препаратов.

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