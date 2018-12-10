Ливерпуль, Великобритания, , 14:01 — REGNUM «Ливерпуль» продлил контракт с защитником Джозефом Гомесом. Об этом сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что срок нового соглашения рассчитан до 2024 года. Предыдущий контракт был рассчитан до 2021 года.

Джозеф является воспитанником клуба «Чарльтон Атлетик». В 2015 году он перешёл в «Ливерпуль». В сезоне 2017/18 Гомес вместе с командой дошёл до финала Лиги чемпионов.

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