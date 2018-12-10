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Роналду: хочу, чтобы Месси переехал в Италию

Спорт

Летом 2018 года Роналду перешёл из «Реала» в «Ювентус»

Турин, Италия, 10 декабря 2018, 13:27 — REGNUM  Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду заявил, что хотел бы, чтобы Лионель Месси тоже переехал в Италию и выступал в клубе Серии А. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

«Немного скучаю по Месси. Я хотел бы, чтобы он когда-нибудь приехал играть в Италию, принял вызов», — сказал Роналду.

По словам Роналду, он в четырёх странах, тогда как Месси всё время оставался в Испании.

Напомним, летом 2018 года Роналду перешёл из «Реала» в «Ювентус». В мадридском клуб он играл с 2009 года. До этого он выступал в составе «Манчестер Юнайтед» и «Спортинга».

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