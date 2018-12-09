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Тренер ФК «Реал»: «За чемпионство мы будем бороться до последнего»

Спорт

В настоящее время «Реал» находится на пятом месте турнирной таблицы чемпионата Испании

Мадрид, 9 декабря 2018, 16:04 — REGNUM  Главный тренер футбольного мадридского клуба «Реал» Сантьяго Солари дал свой комментарий журналистам перед игрой 15-го тура испанского чемпионата с командой «Уэска», его слова приводит 9 декабря AS.

По словам Солари, игра с такой командой как «Уэска» потребует от его подопечных максимальной самоотдачи и концентрации, им потребуется продемонстрировать максимум их возможностей. И его футболисты прекрасно это понимают, им не нужна дополнительная мотивация.

«За чемпионство мы будем бороться до последнего, и игроки прекрасно это знают», — заявил Сантьяго Солари.

В настоящее время «Реал» находится на пятом месте турнирной таблицы чемпионата Испании и на восемь очков отстает от лидирующей в списке команды «Барселона».

Отметим, матч 15-го тура испанского чемпионата между командами «Реал» и «Уэска» состоится сегодня в 18:15 мск.

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Футбол
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