Воскресенье, 9 Декабря 2018 года
17:05:03 МСК

Гвардиола: любая команда может стать чемпионом АПЛ

Спорт

Ранее команда «МС» потерпела первое в сезоне поражение от команды «Челси»

Лондон, 9 декабря 2018, 15:49 — REGNUM  Главный тренер футбольной команды «Манчестер сити» Хосеп Гвардиола дал свой комментарий по поводу возможности чемпионства одной из команд первой пятерки турнира английской футбольной премьер-лиги (АПЛ), его мнение 9 декабря приводит Sky Sports.

По словам Гвардиолы сейчас только декабрь и потому каждая из пяти команд топ-5 английского чемпионата ещё может стать победителем сезона.

«Любая команда может выиграть титул», — заявил Хосеп Гвардиола.

На данный момент на первом месте турнирной таблицы находится «Ливерпуль» с 42 очками, на втором — «МС» (41), на третьем — Тоттенхэм (36), на четвертом «Челси» (34) и на пятом лондонский «Арсенал» (34).

Отметим, ранее команда «МС» потерпела первое в сезоне поражение от команды «Челси», в результате/ чего уступила первенство в чемпионате АПЛ «Ливерпулю».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить