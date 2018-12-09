Гвардиола: любая команда может стать чемпионом АПЛ

Лондон, , 15:49 — REGNUM Главный тренер футбольной команды «Манчестер сити» Хосеп Гвардиола дал свой комментарий по поводу возможности чемпионства одной из команд первой пятерки турнира английской футбольной премьер-лиги (АПЛ), его мнение 9 декабря приводит Sky Sports.

По словам Гвардиолы сейчас только декабрь и потому каждая из пяти команд топ-5 английского чемпионата ещё может стать победителем сезона.

«Любая команда может выиграть титул», — заявил Хосеп Гвардиола.

На данный момент на первом месте турнирной таблицы находится «Ливерпуль» с 42 очками, на втором — «МС» (41), на третьем — Тоттенхэм (36), на четвертом «Челси» (34) и на пятом лондонский «Арсенал» (34).

Отметим, ранее команда «МС» потерпела первое в сезоне поражение от команды «Челси», в результате/ чего уступила первенство в чемпионате АПЛ «Ливерпулю».