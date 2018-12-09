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«Барселона» готова отдать 200 млн фунтов за нападающего Гарри Кейна

Спорт

Нападающий должен стать заменой Луису Суаресу

Барселона, Испания, 9 декабря 2018, 14:47 — REGNUM  Футбольный клуб «Барселона» намеревается приобрести в свой состав нападающего сборной Англии и клуба «Тоттенхэм» Гарри Кейна, сообщает 9 декабря Mirror.

По информации издания, «Барселона» готова выложить за Кейна 200 млн фунтов следующим летом. Нападающий сборной Англии должен стать заменой Луису Суаресу, которому исполнится я январе 32 года и которого беспокоит травма колена в последнее время.

Контракт Кейна с «Тоттенхэмом» рассчитан до лета 2024 года, также ранее сообщалось, что к Кейну также проявлял интерес мадридский «Реал».

В текущем сезоне Шарри Кейн провел 21 матч за «Тоттенхэм» во всех турнирах, в которых он забил 13 мячей и сделал две результативные передачи.

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Футбол
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