Фигуристка Загитова взяла «серебро» Гран-при в Ванкувере

Ванкувер, Канада, , 03:17 — REGNUM Российская фигуристка, чемпионка Олимпиады в Пхёнчхане Алина Загитова заняла второе место по итогам финала Гран-при в канадском Ванкувере. Лучший результат в общем зачете показала японка Рика Кихира.

Загитова получила 148,60 балла за произвольную программу и 226,53 балла в общей сложности. У Кихиры — 150,61 и 233,12 балла соответственно. Третье место заняла российская спортсменка Елизавета Туктамышева (144,67 и 215,32 балла).

В период с 2014 по 2017 годы российские фигуристки становились первыми в финале Гран-при. Дважды победу одерживала Евгения Медведева, один раз — Туктамышева, в прошлом сезоне сильнее всех была Загитова.

Как сообщало ИА REGNUM, фигуристка Алина Загитова и хоккеист отечественной сборной Павел Дацюк были признаны лучшими спортсменами 2018 года в России.

Читайте также: Натан Чен победил в финале ГП в мужском одиночном катании, Воронов — шестой

Читайте ранее в этом сюжете: Фигуристка Рика Кихира побила рекорд Загитовой