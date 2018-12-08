«ПСЖ» оценивает Рабьо в 40 млн евро

Париж, , 16:04 — REGNUM Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» готов продать своего полузащитника Адриена Рабьо за 40 млн евро, сообщает 8 декабря Le10Sport.

По информации издания, сам футболист недоволен своим положением в клубе и потому стороны не могут решить положительно вопрос о продлении контракта Рабьо, а нынешнее соглашение действует до 2019 года.

Руководство «ПСЖ» готов расстаться с игроком во время зимнего трансферного окна и оценивают его в 40 млн евро, причем ранее речь шла о 10−15 млн. Ранее Адриен Рабьо не был включен в заявку клуба на игру с «Бордо» и не явился на тренировку перед игрой.

В текущем сезоне Рабьо сыграл за «ПСЖ» в 19 матчах в которых забил два гола и сделал две результативные передачи.