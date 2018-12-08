«Каролина» обыграла «Анхайм» на выезде

Анахайм, США, , 13:33 — REGNUM Хоккейный клуб «Каролина Харрикейнз» победил с крупным счетом команду «Анхайм Дакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 8 декабря Сhampionat.com.

Матч проходил в Анхайме. Счет на 12-й минуте открыли хозяева шайбой Якова Сильверберга. Гости отыгрались на 22-й минуте голом Кларка Бишопа. В третьем периоде забивали только гости и это сделали Бретт Пеши, Джастин Уильямс и Себастьян Ахо на 42-й, 43-й и 59-й минутах соответственно.

Итоговый счет 4:1 в пользу гостей.

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников отметился в матче результативной передачей, теперь на счету российского форварда 13 очков (6 шайб + 7 результативных передач) в 28 играх текущего сезона НХЛ.