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Восстановившийся от травмы Луис Суарес сыграет в матче с «Эспаньол»

Спорт

Нападающий присутствует в заявке клуба на предстоящий матч с командой «Эспаньол»

Восстановившийся от травмы Луис Суарес сыграет в матче с «Эспаньол»
Global Panorama
Луис Суарес на пресс-конференции

Барселона, Испания, 8 декабря 2018, 13:04 — REGNUM  Нападающий футбольного клуба «Барселона» Луис Суарес полностью восстановился после травмы колена, сообщает 8 декабря официальный сайт клуба из Каталонии.

Также нападающий присутствует в заявке клуба на предстоящий матч с командой «Эспаньол». В текущем сезоне футболист сыграл за «Барселону» 18 матчей во всех турнирах, в которых он забил 9 мячей и сделал шесть результативных передач. Матч с «Эспаньол» начнется 8 декабря в 22:45 мск.

Отметим, Луис Суарес выбыл на две недели по причине травмы колена, полученной в матче его команды с клубом мадридским «Атлетико» 24 ноября, который закончился с ничейным счетом 1:1.

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Футбол
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