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Серебряная медалистка ОИ-2016 уличена в употреблении допинга

Спорт

В крови серебряной медалистки ОИ-2016 найден стероид тремболон

Серебряная медалистка ОИ-2016 уличена в употреблении допинга
Amy
Разоблачение

Мехико, 8 декабря 2018, 12:54 — REGNUM  Мексиканская легкоатлетка Мария Гуадалупе Гонсалес, являющаяся серебряной медалисткой летних Олимпийских игр 2016 года по спортивной ходьбе, сдала положительны тест на употребление анаболических стероидов, сообщает 8 декабря Аs.com.

Известно, что в крови серебряной медалистки ОИ-2016 найден стероид тремболон, который является запрещенным препаратом, несмотря на то, что до этого его использовали ветеринары. Стероид помогает улучшить аппетит и увеличить мышечную массу.

Мексиканская спортсменка проинформирована, что она временно отстранена от участия в соревнованиях. В случае признания её виновной в употреблении допинга ей грозит дисквалификация сроком на четыре года.

Отметим, Гонсалес также является серебряной медалисткой чемпионата мира в Лондоне 2017 года и победительницей Панамериканских игр в Торонто.

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