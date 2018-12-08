Суббота, 8 Декабря 2018 года
10:34:47 МСК

Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко прооперирован в Италии

Спорт

На полное восстановление футболисту потребуется около полугода

Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко прооперирован в Италии
skeeze
Операция

Москва, 8 декабря 2018, 09:19 — REGNUM  Защитник московского футбольного клуба «Спартак» Андрей Ещенко прооперирован в Италии после травмы, сообщает 8 декабря официальный сайт московской команды.

Как сообщает пресс-служба столичного «Спартака», операция успешно прошла 7 декабря в римской клинике «Вилла Стюарт».

«Игроку проведена пластика передней крестообразной связки левого коленного сустава», — говорится в официальном сообщении клуба.

Также сообщается, что на полное восстановление футболисту потребуется около полугода.

Отметим, Андрей Ещенко получил травму в матче московского «Спартака» с австрийской командой «Рапид» 29 ноября, в котором столичный клуб уступил со счетом 2:1.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить