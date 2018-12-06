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Пеле: Марадона играл лучше, чем Месси

Спорт

Пеле сравнил Диего Марадону и Лионеля Месси

Сан-Паулу, Бразилия, 6 декабря 2018, 14:43 — REGNUM  Трёхкратный чемпион мира по футболу Пеле сравнил Диего Марадону и Лионеля Месси. Об этом сообщает Folha de Sao Paulo.

По словам Пеле, Марадона в своё время играл намного лучше, чем Месси.

«Для меня Марадона был одним из лучших игроков. Если вы спросите меня, был ли он лучше, чем Месси, я отвечу, что был. Намного лучше», — сказал Пеле.

Напомним, Марадона является чемпионом мира в составе сборной Аргентины 1986 года, а также вице-чемпионом 1990 года. Кроме того, он дважды становился чемпионом Италии в составе «Наполи».

Месси является пятикратным обладателем «Золотого мяча», а также многократным победителем Лиги чемпионов, чемпионата Испании и других турниров в составе «Барселоны». В составе сборной Аргентины он стал вице-чемпионом мира 2014 года.

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