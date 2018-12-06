Махачкалинскому «Анжи» дадут кредит, чтобы команда могла доиграть сезон

Москва, , 13:19 — REGNUM Российская премьер-лига готова дать кредит махачкалинскому клубу «Анжи», чтобы команда могла доиграть футбольный сезон 2018/19. Об этом сообщил президент лиги Сергей Прядкин, пишет Sportbox.ru.

Финансовые проблемы дагестанской команды обсуждались на общем собрании РПЛ с представителями российских клубов.

«Мы поддерживаем «Анжи». Если будет критическая ситуация, то мы за счет их заработка от лиги за нынешний сезон попробуем дать в кредит. На эти деньги будет возможность закрыть пару-тройку месяцев», — сказал Прядкин, но размер кредита озвучивать отказался. Лишь назвал его небольшим.

Как сообщало ИА REGNUM, команда из Махачкалы с начала сезона испытывает серьёзные финансовые проблемы. Зарплаты игрокам не выплачиваются по несколько месяцев, а долги клуба на начало октября превышали 300 млн рублей. В середине ноября генеральный директор «Анжи» Олег Флегонтов заявил, что клуб может сняться с чемпионата России. Существует угроза того, что команда в лучшем случае доиграет лишь до зимнего перерыва.

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После 16 туров махачкалинская дружина занимает 14 место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своём активе лишь 15 очков. До зимнего перерыва команде осталось провести лишь один домашний матч против московского «Спартака». Встреча состоится 8 декабря.