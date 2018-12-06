«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» завершили матч боевой ничьей

Манчестер, Великобритания, , 07:22 — REGNUM «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с лондонским «Арсеналом» в матче 15-го тура Английской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 2:2.

В первом тайме счёт открыл «Арсенал», на 26-й минуте отличился защитник Шкодран Мустафи. «Манчестер» восстановил равновесие на 30-й минуте благодаря голу Антони Марсьяля.

Во втором тайме «канониры» вновь вышли вперёд, на 68-й минуте гол в свои ворота забил защитник «МЮ» Маркос Рохо. Но уже спустя минуту хавбек манкунианцев Джесси Лингард сравнял счёт.

На сегодняшний день «Арсенал» идёт на пятом месте в АПЛ, набрав 31 очко. «Манчестер Юнайтед» занимает восьмую строчку с 23 очками.