«Северсталь» объявила о подписании контракта с нападающим Лапенковым

Череповец, Вологодская область, 5 декабря 2018, 13:05 — REGNUM Бывший нападающий челябинского трактора Евгений Лапенков стал игроком череповецкой «Северстали». Об этом сообщается на сайте клуба.
Контракт с 34-летним нападающим заключен до окончания сезона 2018/19.
Отметим, что ранее «Трактор» расторг соглашение с форвардом. Лапенков провёл за челябинский клуб 17 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и отметился одной результативной передачей.
Ранее хоккеист выступал за такие клубы, как «Нефтехимик», «Спартак», «Ак Барс», «Югра», новокузнецкий «Металлург», «Автомобилист» и ХК «Сочи».
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