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«Северсталь» объявила о подписании контракта с нападающим Лапенковым

Спорт

Контракт заключен до окончания сезона 2018/19

Череповец, Вологодская область, 5 декабря 2018, 13:05 — REGNUM  Бывший нападающий челябинского трактора Евгений Лапенков стал игроком череповецкой «Северстали». Об этом сообщается на сайте клуба.

Контракт с 34-летним нападающим заключен до окончания сезона 2018/19.

Отметим, что ранее «Трактор» расторг соглашение с форвардом. Лапенков провёл за челябинский клуб 17 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и отметился одной результативной передачей.

Ранее хоккеист выступал за такие клубы, как «Нефтехимик», «Спартак», «Ак Барс», «Югра», новокузнецкий «Металлург», «Автомобилист» и ХК «Сочи».

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