Главным тренером «Северстали» назначен Андрей Разин

Череповец, Вологодская область, , 12:46 — REGNUM Главным тренером череповецкой «Северстали» назначен Андрей Разин. Об этом 28 ноября сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что вместе с Разиным будут работать Евгений Михалкевич, Андрей Карпин и Игорь Захаров, которые останутся в тренерском штабе команды.

Ранее Разин был главным тренером в таких командах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), как «Автомобилист», «Югра» и «Адмирал», а также работал в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) с саратовским «Кристаллом» и ижевской «Ижсталью».

Добавим, что 12 ноября с поста главного тренера был уволен Александр Гулявцев. Исполняющим обязанности наставника был назначен Павел Торгаев.

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