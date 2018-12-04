Сезон 2019/20 в РПЛ начнётся 14 июля 2019 года

Москва, , 15:48 — REGNUM Даты начала и окончания чемпионата России по футболу в сезоне 2019/20 обсуждались на собрании руководства Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом 4 декабря сообщает «Спорт-экспресс».

По информации издания, новый сезон РПЛ начнётся 14 июля 2019 года. Окончание первенства планируется на 17 или 24 мая 2020 года.

Ранее начали обсуждение смены календаря для чемпионата России. Поводом к этому послужило проведение матча между «Енисеем» и «Ахматом» в Красноярске при 15-градусном морозе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Енисей» и «Ахмат» сыграли на Центральном стадионе в Красноярске, поскольку РПЛ выступила против проведения матча в манеже.

Напомним, начиная с 2011 года, матчи чемпионата России проводятся по системе «осень-весна». Новый формат предполагает проведение нескольких туров зимой, тогда как летние месяцы не заняты матчами.