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Гусев и Дацюк вызваны в сборную России на Кубок Первого канала

Спорт

Хоккеисты вызваны на сбор национальной команды для подготовки к матчам второго этапа Еврохоккейтура

Москва, 4 декабря 2018, 14:54 — REGNUM  В сборную России по хоккею вызваны игроки санкт-петербургского СКА Никита Гусев и Павел Дацюк. Об этом сообщается на сайте Федерации хоккея России (ФХР).

Хоккеисты вызваны на сбор национальной команды для подготовки к матчам второго этапа Еврохоккейтура — Кубку Первого канала. Гусев и Дацюк пропустили первый этап турнира — Кубок Карьяла, который проходил с 8 по 11 ноября в Финляндии.

Кубок Первого канала состоится в Москве с 13 по 16 декабря. Сборная России сыграет со Швецией, Чехией и Финляндией.

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