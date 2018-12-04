Вторник, 4 Декабря 2018 года
11:33:36 МСК

Вручение «Золотого мяча» в Париже обернулось сексистским скандалом

Спорт

Ведущий оскорбил новоиспеченную обладательницу премии, норвежскую спортсменку Аду Хегерберг

Вручение «Золотого мяча» в Париже обернулось сексистским скандалом
لا روسا — عمل شخصي
Золотой мяч

Париж, 4 декабря 2018, 10:04 — REGNUM  Вручение премии «Золотой мяч» 3 декабря в Париже отметилось скандалом с участием ведущего церемонии, французского диджея Мартина Сольвейга, передает немецкий канал N-TV.

Ведущий допустил грубость по отношению к норвежской футболистке Аде Хегерберг, ставшей первой в истории женщиной — обладательницей «Золотого мяча». Вручая ей премию, Сольвейг предложил 23-летней спортсменке из клуба «Лион» исполнить эротический танец тверк, который предполагает интенсивные движения бедрами.

Хегерберг с негодованием отвергла предложения Сольвейга, а его поступок вызвал гневную реакцию общественности. В социальных сетях на диджея посыпались обвинения в сексизме. Пользователи стали задавать вопрос: почему ведущий не задал подобного вопроса футболистам-мужчинам?

Мартин Сольвейг принес извинения за свой поступок на своей странице в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, премия «Золотой мяч» в этом году досталась хорватскому футболисту Луке Модричу. В этом году он был признан лучшим игроком Лиги чемпионов. Напомним, на чемпионате мира по футболу в России Хорватия заняла второе место.

Читайте ранее в этом сюжете: «Золотой мяч» получил хорват Лука Модрич

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить