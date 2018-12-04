Сборная России обыграла Чехию в отборе Кубка мира — 2019

Химки, Московская область, , 09:00 — REGNUM Сборная России по баскетболу одержала победу над командой Чехии в матче отборочного турнира Кубка мира 2019 года. Встреча завершилась со счётом 81:61.

Самым результативным игроком матча стал форвард чешской команды Яромир Богачик, который набрал 26 очков. В составе сборной России наибольшую результативность показал Дмитрий Хвостов, набравший 17 очков.

На сегодняшний день сборная России занимает третье место в турнирной таблице группы К с 16 очками. Чешская команда набрала 17 очков и идёт на втором месте.

Сборная России — Сборная Чехии — 81:61 (14:16, 30:12, 21:11, 16:22).

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