«Денвер» одержал победу над «Торонто» благодаря трипл-даблу Йокича

Торонто, Канада, , 08:41 — REGNUM «Денвер Наггетс» одержал победу над «Торонто Рэпторс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 106:103.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Торонто» Кавай Леонард, который набрал 27 очков.

В составе «Денвера» наибольшую результативность показал центровой Никола Йокич, оформивший трипл-дабл из 23 очков, 11 подборов и 15 результативных передач.

На сегодняшний день «Денвер» занимает второе место в турнирной таблице НБА. «Торонто» идёт на первом месте.

«Торонто Рэпторс» (Торонто) — «Денвер Наггетс» (Денвер) — 103:106 (24:27, 23:32, 31:27, 25:20).

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