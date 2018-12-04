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«Золотой мяч» получил хорват Лука Модрич

Спорт

Эту награду Модрич получил впервые

Париж, 4 декабря 2018, 02:04 — REGNUM  Обладателем европейского приза «Золотой мяч» стал в этом году хорватский полузащитник «Реала» Лука Модрич, сообщает 4 декабря Sports.ru.

Модрич в 2018 году признан лучшим игроком Лиги чемпионов. На Чемпионате мира по футболу — 2018 хорватская сборная во главе с Модричем вышла в финал. Кроме того, Модрич стал лучшим футболистом сезона — 2017/18 по версии УЕФА и лучшим игроком года по версии ФИФА.

Эту награду Модрич получил впервые. Традиционными обладателями «Золотого мяча» являются Лионель Месси («Барселона») и Криштиану Роналду («Ювентус»).

Церемония вручения приза состоялась в Париже. Как ранее сообщало ИА REGNUM, всего на него претендовали 30 футболистов.

Читайте ранее в этом сюжете: «Золотой мяч» вручат в Париже 3 декабря

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