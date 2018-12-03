Чирлидинг воодушевил Петербург

Санкт-Петербург, , 13:50 — REGNUM 2 декабря Санкт-Петербург принял в «Сибур-Арене» Всероссийские соревнования по чирлидинг спорту «Чиромания — Питер». В соревнованиях приняли участие более 1000 человек из 30 регионов России, сделав его самым масштабным в этом году. Напоминаем, что чирлидинг как спортивное направление сочетает в себе элементы акробатики, гимнастики и танцев.

Соревнование в Санкт-Петербурге завершились победой тверской команды, занявшей 1 место в дисциплине «Чир-фристайл-группа» своей возрастной категории.

В дисциплине «Чир-фристайл-двойки» золото забрал дуэт Арины Шаровой и Вари Романченко, бронзу — Шамарина Маша и Гришина Алиса.

В соревнованиях «Восходящие звёзды» команда школы «Розовая пантера» в дисциплине «Чирлидинг-стант» стала обладателем награды высшей пробы.

На всероссийском турнире серебром завладели тверские «пантеры» (Иван Данков, Алена Кибирева, Ульяна Туровец, Андрей Шерстобоев) в дисциплине «Чирлидинг-стант-смешанный» и «Розовая пантера-2» (Ники Хренова, Дарья Вальянова, Кристина Патанине, Анна Голубева) в дисциплине «Чирлидинг-стант» среди мальчиков среди мальчиков и девочек.

Смотрите галерею к статье