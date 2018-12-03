Понедельник, 3 Декабря 2018 года
14:02:30 МСК

Чирлидинг воодушевил Петербург

Спорт

В Северной столице прошли Всероссийские соревнования по чирлидинг-спорту

70
Чирлидинг воодушевил Петербург
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Всероссийские соревнования по чирлидингу в Санкт-Петербурге, Чирмания — Питер

Санкт-Петербург, 3 декабря 2018, 13:50 — REGNUM  2 декабря Санкт-Петербург принял в «Сибур-Арене» Всероссийские соревнования по чирлидинг спорту «Чиромания — Питер». В соревнованиях приняли участие более 1000 человек из 30 регионов России, сделав его самым масштабным в этом году. Напоминаем, что чирлидинг как спортивное направление сочетает в себе элементы акробатики, гимнастики и танцев.

6
Всероссийские соревнования по чирлидингу в Санкт-Петербурге, Чирмания — Питер
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Всероссийские соревнования по чирлидингу в Санкт-Петербурге, Чирмания — Питер
12
Всероссийские соревнования по чирлидингу в Санкт-Петербурге, Чирмания — Питер
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Всероссийские соревнования по чирлидингу в Санкт-Петербурге, Чирмания — Питер
14
Всероссийские соревнования по чирлидингу в Санкт-Петербурге, Чирмания — Питер
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Всероссийские соревнования по чирлидингу в Санкт-Петербурге, Чирмания — Питер
16
Всероссийские соревнования по чирлидингу в Санкт-Петербурге, Чирмания — Питер
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Всероссийские соревнования по чирлидингу в Санкт-Петербурге, Чирмания — Питер
23
Всероссийские соревнования по чирлидингу в Санкт-Петербурге, Чирмания — Питер
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Всероссийские соревнования по чирлидингу в Санкт-Петербурге, Чирмания — Питер

Соревнование в Санкт-Петербурге завершились победой тверской команды, занявшей 1 место в дисциплине «Чир-фристайл-группа» своей возрастной категории.

31
Всероссийские соревнования по чирлидингу в Санкт-Петербурге, Чирмания — Питер
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Всероссийские соревнования по чирлидингу в Санкт-Петербурге, Чирмания — Питер
29
Всероссийские соревнования по чирлидингу в Санкт-Петербурге, Чирмания — Питер
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Всероссийские соревнования по чирлидингу в Санкт-Петербурге, Чирмания — Питер
36
Всероссийские соревнования по чирлидингу в Санкт-Петербурге, Чирмания — Питер
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Всероссийские соревнования по чирлидингу в Санкт-Петербурге, Чирмания — Питер
32
Всероссийские соревнования по чирлидингу в Санкт-Петербурге, Чирмания — Питер
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Всероссийские соревнования по чирлидингу в Санкт-Петербурге, Чирмания — Питер

В дисциплине «Чир-фристайл-двойки» золото забрал дуэт Арины Шаровой и Вари Романченко, бронзу — Шамарина Маша и Гришина Алиса.

46
Всероссийские соревнования по чирлидингу в Санкт-Петербурге, Чирмания — Питер
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Всероссийские соревнования по чирлидингу в Санкт-Петербурге, Чирмания — Питер
35
Всероссийские соревнования по чирлидингу в Санкт-Петербурге, Чирмания — Питер
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Всероссийские соревнования по чирлидингу в Санкт-Петербурге, Чирмания — Питер
54
Всероссийские соревнования по чирлидингу в Санкт-Петербурге, Чирмания — Питер
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Всероссийские соревнования по чирлидингу в Санкт-Петербурге, Чирмания — Питер

В соревнованиях «Восходящие звёзды» команда школы «Розовая пантера» в дисциплине «Чирлидинг-стант» стала обладателем награды высшей пробы.

69
Всероссийские соревнования по чирлидингу в Санкт-Петербурге, Чирмания — Питер
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Всероссийские соревнования по чирлидингу в Санкт-Петербурге, Чирмания — Питер
70
Всероссийские соревнования по чирлидингу в Санкт-Петербурге, Чирмания — Питер
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Всероссийские соревнования по чирлидингу в Санкт-Петербурге, Чирмания — Питер
65
Всероссийские соревнования по чирлидингу в Санкт-Петербурге, Чирмания — Питер
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Всероссийские соревнования по чирлидингу в Санкт-Петербурге, Чирмания — Питер
39
Всероссийские соревнования по чирлидингу в Санкт-Петербурге, Чирмания — Питер
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Всероссийские соревнования по чирлидингу в Санкт-Петербурге, Чирмания — Питер
42
Всероссийские соревнования по чирлидингу в Санкт-Петербурге, Чирмания — Питер
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Всероссийские соревнования по чирлидингу в Санкт-Петербурге, Чирмания — Питер

На всероссийском турнире серебром завладели тверские «пантеры» (Иван Данков, Алена Кибирева, Ульяна Туровец, Андрей Шерстобоев) в дисциплине «Чирлидинг-стант-смешанный» и «Розовая пантера-2» (Ники Хренова, Дарья Вальянова, Кристина Патанине, Анна Голубева) в дисциплине «Чирлидинг-стант» среди мальчиков среди мальчиков и девочек.

61
Всероссийские соревнования по чирлидингу в Санкт-Петербурге, Чирмания — Питер
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Всероссийские соревнования по чирлидингу в Санкт-Петербурге, Чирмания — Питер
1
Всероссийские соревнования по чирлидингу в Санкт-Петербурге, Чирмания — Питер.
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Всероссийские соревнования по чирлидингу в Санкт-Петербурге, Чирмания — Питер.
21
Всероссийские соревнования по чирлидингу в Санкт-Петербурге, Чирмания — Питер
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Всероссийские соревнования по чирлидингу в Санкт-Петербурге, Чирмания — Питер
63
Всероссийские соревнования по чирлидингу в Санкт-Петербурге, Чирмания — Питер
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Всероссийские соревнования по чирлидингу в Санкт-Петербурге, Чирмания — Питер
32
Всероссийские соревнования по чирлидингу в Санкт-Петербурге, Чирмания — Питер
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Всероссийские соревнования по чирлидингу в Санкт-Петербурге, Чирмания — Питер

Смотрите галерею к статье

regnum author Андрей Пронин
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Спортивная и художественная гимнастика
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить