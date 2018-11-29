«Црвена Звезда» ничего не смогла противопоставить основе «Наполи»

Рим, , 00:55 — REGNUM 28 ноября между коллективами «Наполи» и «Црвена Звезда» на стадионе «Сан-Паоло» был разыгран матч 5-го тура регулярного сезона Лиги Чемпионов 2018/19. Противостояние завершилось со счетом 3:1.

На 11-й минуте лидер сборной Словакии Марек Гамшик открыл счет, замкнув передачу Николы Максимовича — 1:0. Через 22 минуты Дрис Мертенс удвоил преимущество неаполитанского клуба — 2:0. В дебюте второй половины Мертенс довел счет до разгромного — 3:0. Через 5 минут Эль-Фарду Бен Набуан забил «гол престижа» — 3:1.

Статистика матча («Наполи"/"Црвена Звезда»)

Удары 16/7

Удары в створ ворот 8/3

Процент владения мячом 65%/35%

Нарушения правил 7/14

Поданные угловые 7/3

«Наполи» набрал 9 очков и поднялся на 1-ю строчку. «Црвена Звезда» с 4-мя баллами остался на последнем месте.

Стартовые составы команд на матч:

«Наполи»: Оспина, Руй, Максимович, Кулибали, Альбиоль, Аллан, Руис, Гамшик, Кальехон, Мертенс, Инсинье.

«Црвена Звезда»: Борян, Дегенек, Бабич, Симич, Родич, Крстичич, Срнич, Марин, Бен Набуан, Гебелич, Стоилькович.

Бригада арбитров: Хесус Гил.

Желтые карточки: Крстичич — 45+4, Йованович — 75, Гебелич — 81, Хюсай — 89.

Голы: Гамшик 11 — 1:0, Мертенс 33 — 2:0, Мертенс 52 — 3:0, Бен Набуан 57 — 3:1.