Эриксен принес «Тоттенхэму» победу над «Интером» в матче Лиги Чемпионов

Лондон, 29 ноября 2018, 00:51 — REGNUM 28 ноября между коллективами «Тоттенхэм» и «Интер» на стадионе «Уэмбли» был разыгран матч 5-го тура регулярного сезона Лиги Чемпионов 2018/19. Противостояние завершилось победой хозяев.
На 80-й минуте плеймейкер сборной Дании Кристиан Эриксен открыл счет, замкнув передачу Деле Алли — 1:0.
Статистика матча («Тоттенхэм"/"Интер»)
Удары 16/8
Удары в створ ворот 6/2
Процент владения мячом 55%/45%
Нарушения правил 17/12
Поданные угловые 9/5
«Интер» с 7-ю очками опустился на 3-ю строчку. «Тоттенхэм» с 7-ю баллами поднялся на 2-ю позицию группы B.
Стартовые составы команд на матч:
«Тоттенхэм»: Льорис, Алдервейрелд, Вертонген, Орье, Дэвис, Ламела, Винкс, Сиссоко, Алли, Моура, Кейн.
«Интер»: Ханданович, де Врей, Асамоа, Д’Амброзио, Шкриниар, Весино, Наингголан, Политано, Перишич, Брозович, Икарди.
Бригада арбитров: Джюнейт Чакыр.
Желтые карточки: Алдервейрелд — 28, Ламела — 45, де Врей — 70, Сон — 73, Валеро — 82.
Голы: Эриксен 80 — 1:0.