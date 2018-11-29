Эриксен принес «Тоттенхэму» победу над «Интером» в матче Лиги Чемпионов

Лондон, , 00:51 — REGNUM 28 ноября между коллективами «Тоттенхэм» и «Интер» на стадионе «Уэмбли» был разыгран матч 5-го тура регулярного сезона Лиги Чемпионов 2018/19. Противостояние завершилось победой хозяев.

На 80-й минуте плеймейкер сборной Дании Кристиан Эриксен открыл счет, замкнув передачу Деле Алли — 1:0.

Статистика матча («Тоттенхэм"/"Интер»)

Удары 16/8

Удары в створ ворот 6/2

Процент владения мячом 55%/45%

Нарушения правил 17/12

Поданные угловые 9/5

«Интер» с 7-ю очками опустился на 3-ю строчку. «Тоттенхэм» с 7-ю баллами поднялся на 2-ю позицию группы B.

Стартовые составы команд на матч:

«Тоттенхэм»: Льорис, Алдервейрелд, Вертонген, Орье, Дэвис, Ламела, Винкс, Сиссоко, Алли, Моура, Кейн.

«Интер»: Ханданович, де Врей, Асамоа, Д’Амброзио, Шкриниар, Весино, Наингголан, Политано, Перишич, Брозович, Икарди.

Бригада арбитров: Джюнейт Чакыр.

Желтые карточки: Алдервейрелд — 28, Ламела — 45, де Врей — 70, Сон — 73, Валеро — 82.

Голы: Эриксен 80 — 1:0.