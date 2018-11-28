«Локомотив» одержал уверенную победу над «Галатасараем» в матче ЛЧ

Москва, , 23:43 — REGNUM 28 ноября между коллективами «Локомотив» и «Галатасарай» на стадионе «РЖД Арена» был разыгран матч 5-го тура регулярного сезона Лиги Чемпионов 2018/19. Противостояние завершилось уверенной победой московской команды.

Под занавес первой половины Гжегож Крыховяк открыл счет, замкнув передачу Джефферсона Фарфана — 1:0. На 54-й минуте Владислав Игнатьев удвоил преимущество «железнодорожников» — 2:0.

Статистика матча («Локомотив"/"Галатасарай»)

Удары 14/9

Удары в створ ворот 4/2

Процент владения мячом 39%/61%

Нарушения правил 17/12

Поданные угловые 7/6

«Галатасарай» с 4-мя баллами остался на 3-й строчке. «Локомотив», набрав 3 очка, идет позицией ниже.

Стартовые составы команд на матч:

«Локомотив»: Гильерме, Чорлука, Игнатьев, Рыбус, Кверквелия, Крыховяк, Фарфан, Миранчук, Денисов, Миранчук, Смолов.

«Галатасарай»: Муслера, Азиз, Линнес, Кабак, Нагатомо, Донк, Ндиайе, Фернандо, Родригеш, Дердийок, Оньекуру.

Бригада арбитров: Антонио Матеу Лаос.

Желтые карточки: Азиз — 34, Чорлука — 67, Фарфан — 74.

Голы: Крыховяк 43 — 1:0, Игнатьев 54 — 2:0.