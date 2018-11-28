Новое здание антидопинговой лаборатории при МГУ откроют в декабре

Москва, , 15:25 — REGNUM В Москве при Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова уже в ближайшую неделю антидопинговая лаборатория начнёт свою работу в новом здании. Его торжественное открытие должно состояться в первых числах декабря. Об этом журналистам сообщил ректор вуза Виктор Садовничий.

Читайте также: Путин: Провал российской антидопинговой системы надо признать

Как отметил ректор университета, лаборатория при вузе не прекращала свою работу, в настоящее время у нее есть разрешение на анализ крови.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2017 года правительство РФ постановило внести дополнения в устав Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, согласно которому в него вводится новое структурное подразделение — национальная антидопинговая лаборатория. Создать лабораторию при МГУ изначально планировалось до 1 ноября 2017 года.

Отмечалось, что лаборатория будет осуществлять мероприятия по антидопинговому обеспечению спортивных сборных команд России, проведению независимого объективного анализа проб и образцов биологических материалов для допинг-контроля, а также проведению исследований, направленных на предотвращение допинга в спорте и борьбу с ним.

Напомним, ранее, в апреле 2016 года, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) аннулировало аккредитацию Московской антидопинговой лаборатории из-за несоответствия международному стандарту.

Читайте ранее в этом сюжете: Антидопинговый центр присоединен к МГУ