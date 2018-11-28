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Бывший чемпион UFC Джонс опубликовал фото Кормье в нижнем белье

Спорт

Боец просит больше не слать ему таких фотографий

Вашингтон, 28 ноября 2018, 12:30 — REGNUM  Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжёлом весе Джон Джонс пожаловался, что обладатель поясов в полутяжёлой и тяжёлой категориях Даниэль Кормье шлёт ему свои интимные фото.

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Сделал это Джон в шуточной, но жёсткой форме, обнародовав в своём Instagram снимок, на котором Кормье позирует перед зеркалом в нижнем белье и сапогах на каблуках.

«Скажите чемпиону, чтобы перестал присылать мне это», — написал Джон в комментариях к фото.

https://www.instagram.com/p/BqtKgb0FhTC/

Добавим, что бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс считает, что сейчас самое подходящее время для того, чтобы «забрать пояс чемпиона UFC в тяжёлом весе», сообщает портал championat.com. Причём идеальным для этого, по словам Джонса, может стать бой именно с Кормье.

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Напомним, на данный момент поясами и полутяжёлой категории, и тяжёлой владеет Даниэль Кормье, которого Джонс побеждал оба раза, когда они встречались.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2017 года тогдашнего чемпиона UFC в полутяжёлом весе Джона Джонса уличили в допинге. Допинг-проба, взятая у него 28 июля, за день до боя с Кормье, в котором Джонс победил нокаутом, дала положительный результат.

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