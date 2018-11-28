«Бавария» разгромила «Бенфику» в 5-м туре ЛЧ

Берлин, , 00:50 — REGNUM 27 ноября между коллективами «Бавария» и «Бенфика» на стадионе «Альянц-Арена» был разыгран матч 5-го тура регулярного сезона Лиги Чемпионов 2018/19. Противостояние завершилось крупной победой хозяев.

В дебюте матча экс-вингер сборной Нидерландов Арьен Роббен открыл счет — 1:0. Через 17 минут голландец оформил дубль — 2:0. В конце тайма таранный польский форвард Роберт Левандовски довел счет до разгромного, замкнув навес Джошуа Киммиха — 3:0. На 46-й минуте Жедсон Фернандеш «размочил» счет после передачу Жонаса — 3:1. Через 5 минут Левандовски отметился дублем — 4:1. На 77-й минуте Франк Рибери установил окончательный счет в матче — 5:1.

Статистика матча («Бавария"/"Бенфика»)

Удары 13/6

Удары в створ ворот 11/2

Процент владения мячом 61%/39%

Нарушения правил 12/7

Поданные угловые 4/3

«Бавария» набрала 13 очков и вернула себе первую позицию группы Е. «Бенфика» с 4-мя очками осталась на 3-й строчке.

Стартовые составы команд на матч:

«Бавария»: Нойер, Зюле, Боатенг, Алаба, Рафинья, Рибери, Роббен, Горецка, Мюллер, Киммих, Левандовски.

«Бенфика»: Влаходимос, Конти, Гримальдо, Диас, Альмейда, Фейса, Габриэл, Пицци, Жонас, Серви, Силва.

Главный арбитр матча: Даниэле Орсато.

Желтые карточки: Роббен — 25, Рибери — 33, Семеду — 87.

Голы: Роббен 13 — 1:0, Роббен 30 — 2:0, Левандовски 36 — 3:0, Фернандеш 46 — 3:1, Левандовски 51 — 4:1, Рибери 77 — 5:1.