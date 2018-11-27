«ЦСКА» потерпел обидное поражение от «Виктории» в матче ЛЧ

Москва, 27 ноября 2018, 23:01 — REGNUM 27 ноября между коллективами «ЦСКА» и «Виктория Пльзень» на стадионе «Лужники» был разыгран матч 5-го тура регулярного сезона Лиги Чемпионов 2018/19. Противостояние завершилось волевой победой гостей.
Первый мяч на 10-й минуте забил хорватский плеймейкер Никола Влашич, реализовав пенальти — 1:0. В дебюте второй половины Роман Прохазка вновь сделал счет равным — 1:1. В конце матча Лукаш Гейда впервые вывел гостей вперед, замкнув передачу Патрика Грошовски — 1:2.
Статистика матча («ЦСКА"/"Виктория Пльзень»)
Удары 15/16
Удары в створ ворот 6/7
Процент владения мячом 54%/46%
Нарушения правил 14/15
Поданные угловые 4/9
«ЦСКА» с 4-мя баллами опустился на 4-ю сточку группы G. «Виктория Пльзень» с тем же количеством очком идет позицией выше.
Стартовые составы команд на матч:
«ЦСКА»: Акинфеев, Чернов, Набабкин, Бекао, Фернандес, Влашич, Сигурдссон, Бистрович, Щенников, Обляков, Чалов.
«Виктория»: Хруска, Гейда, Губник, Лимберски, Ржезник, Прохазка, Петржела, Грошовски, Коваржик, Чермак, Хоры.
Главный арбитр матча: Йохем Камфуис.
Желтые карточки: Обляков — 13, Чалов — 24, Губник — 36, Грошовски — 60, Копиц — 90.
Не забитые пенальти: Прохазка — 44.
Голы: Влашич (пен) 10 — 1:0, Прохазка 56 — 1:1, Гейда 81 — 1:2.