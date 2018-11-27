«ЦСКА» потерпел обидное поражение от «Виктории» в матче ЛЧ

Москва, , 23:01 — REGNUM 27 ноября между коллективами «ЦСКА» и «Виктория Пльзень» на стадионе «Лужники» был разыгран матч 5-го тура регулярного сезона Лиги Чемпионов 2018/19. Противостояние завершилось волевой победой гостей.

Первый мяч на 10-й минуте забил хорватский плеймейкер Никола Влашич, реализовав пенальти — 1:0. В дебюте второй половины Роман Прохазка вновь сделал счет равным — 1:1. В конце матча Лукаш Гейда впервые вывел гостей вперед, замкнув передачу Патрика Грошовски — 1:2.

Статистика матча («ЦСКА"/"Виктория Пльзень»)

Удары 15/16

Удары в створ ворот 6/7

Процент владения мячом 54%/46%

Нарушения правил 14/15

Поданные угловые 4/9

«ЦСКА» с 4-мя баллами опустился на 4-ю сточку группы G. «Виктория Пльзень» с тем же количеством очком идет позицией выше.

Стартовые составы команд на матч:

«ЦСКА»: Акинфеев, Чернов, Набабкин, Бекао, Фернандес, Влашич, Сигурдссон, Бистрович, Щенников, Обляков, Чалов.

«Виктория»: Хруска, Гейда, Губник, Лимберски, Ржезник, Прохазка, Петржела, Грошовски, Коваржик, Чермак, Хоры.

Главный арбитр матча: Йохем Камфуис.

Желтые карточки: Обляков — 13, Чалов — 24, Губник — 36, Грошовски — 60, Копиц — 90.

Не забитые пенальти: Прохазка — 44.

Голы: Влашич (пен) 10 — 1:0, Прохазка 56 — 1:1, Гейда 81 — 1:2.