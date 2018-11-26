Хабиб Нурмагомедов подписал спонсорский контракт на сумму более $1 млн

Москва, , 15:16 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов подписал спонсорский контракт с производителем энергетических напитков. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Отмечается, что спонсорское соглашение подписано на сумму более $1 млн и рассчитано на три года.

Напомним, Нурмагомедов является чемпионом UFC в легком весе. На его счету 27 поединков, в которых он одержал 27 побед.

Напомним, в октябре 2018 года Нурмагомедов победил ирландца Конора Макгрегора и сохранил титул чемпиона организации. После боя он спровоцировал массовую потасовку в зрительском зале.

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