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Хабиб Нурмагомедов подписал спонсорский контракт на сумму более $1 млн

Спорт

Спонсорский контракт подписан с производителем энергетических напитков

Москва, 26 ноября 2018, 15:16 — REGNUM  Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов подписал спонсорский контракт с производителем энергетических напитков. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Отмечается, что спонсорское соглашение подписано на сумму более $1 млн и рассчитано на три года.

Напомним, Нурмагомедов является чемпионом UFC в легком весе. На его счету 27 поединков, в которых он одержал 27 побед.

Напомним, в октябре 2018 года Нурмагомедов победил ирландца Конора Макгрегора и сохранил титул чемпиона организации. После боя он спровоцировал массовую потасовку в зрительском зале.

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Смешанные единоборства
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