«Зенит» одержал уверенную победу над «Ростовом»

Санкт-Петербург, , 20:56 — REGNUM 25 ноября между коллективами «Зенит» и «Ростов» на стадионе «Крестовский» был разыгран матч 15-го тура регулярного сезона РПЛ 2018/19. Противостояние завершилось уверенной победой «сине-бело-голубых».

Первый мяч на 12-й минуте забил аргентинский оттянутый форвард Себастьян Дриусси — 160. На экваторе второй половины Александр Ерохин удвоил преимущество в счете, замкнув передачу Дриусси — 2:0.

Статистика матча («Зенит"/"Ростов»)

Удары 7/8

Удары в створ ворот 6/2

Процент владения мячом 54%/46%

Нарушения правил 9/13

Поданные угловые 4/5

«Зенит» набрал 34 очка и укрепился на 1-й строчке. «Ростов» с 23-мя баллами опустился на 5-е место по итогам тура.

Стартовые составы команд на матч:

«Зенит»: Лунев, Анюков, Иванович, Мевля, Эрнани, Паредес, Дриусси, Кузяев, Мак, Ерохин, Дзюба.

«Ростов»: Песьяков, Вилюш, Сигурдссон, Ингасон, Паршивлюк, Юсупов, Гулиев, Скопинцев, Гацкан, Сигурдасрсон, Зуев.

Главный арбитр матча: Михаил Вилков.

Желтые карточки: Гулиев — 35, Сигурдарсон — 79, Гацкан — 89.

Красные карточки: Гулиев — 81.

Голы: Дриусси 12 — 1:0, Ерохин 63 — 2:0.