«Зенит» одержал уверенную победу над «Ростовом»

Санкт-Петербург, 25 ноября 2018, 20:56 — REGNUM 25 ноября между коллективами «Зенит» и «Ростов» на стадионе «Крестовский» был разыгран матч 15-го тура регулярного сезона РПЛ 2018/19. Противостояние завершилось уверенной победой «сине-бело-голубых».
Первый мяч на 12-й минуте забил аргентинский оттянутый форвард Себастьян Дриусси — 160. На экваторе второй половины Александр Ерохин удвоил преимущество в счете, замкнув передачу Дриусси — 2:0.
Статистика матча («Зенит"/"Ростов»)
Удары 7/8
Удары в створ ворот 6/2
Процент владения мячом 54%/46%
Нарушения правил 9/13
Поданные угловые 4/5
«Зенит» набрал 34 очка и укрепился на 1-й строчке. «Ростов» с 23-мя баллами опустился на 5-е место по итогам тура.
Стартовые составы команд на матч:
«Зенит»: Лунев, Анюков, Иванович, Мевля, Эрнани, Паредес, Дриусси, Кузяев, Мак, Ерохин, Дзюба.
«Ростов»: Песьяков, Вилюш, Сигурдссон, Ингасон, Паршивлюк, Юсупов, Гулиев, Скопинцев, Гацкан, Сигурдасрсон, Зуев.
Главный арбитр матча: Михаил Вилков.
Желтые карточки: Гулиев — 35, Сигурдарсон — 79, Гацкан — 89.
Красные карточки: Гулиев — 81.
Голы: Дриусси 12 — 1:0, Ерохин 63 — 2:0.