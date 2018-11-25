«Краснодар» разбил тульских «пушкарей» в 15-м туре РПЛ

Краснодар, , 19:42 — REGNUM 25 ноября между коллективами «Краснодар» и «Арсенал» на стадионе «Краснодар» был разыгран матч 15-го тура регулярного сезона РПЛ 2018/19. Противостояние завершилось крупной победой «быков».

Под занавес первой половины молодой бразильский вингер Вандерсон Масиэл открыл счет, замкнув навес Сергея Петрова — 1:0. На 48-й минуте Иван Игнатьев удвоил преимущество «быков» — 2:0. Через 28 минут вышедший на замену Магомед Шафи-Сулейманов довел счет до разгромного — 3:0.

Статистика матча («Краснодар"/"Арсенал»)

Удары 8/9

Удары в створ ворот 6/4

Процент владения мячом 54%/46%

Нарушения правил 17/16

Поданные угловые 8/3

«Краснодар», набрав 29 очков, вернулся на вторую позицию в турнирной таблице. «Арсенал» с 17-ю очками остался на 11-м месте.

Стартовые составы команд на матч:

«Краснодар»: Сафонов, Мартынович, Спаич, Рамирес, Петров, Масиэл, Перейра, Каборе, Игнатьев, Стоцкий, Ари.

«Арсенал»: Левашов, Беляев, Григалава, Комбаров, Альварес, Мохаммед, Ткачев, Мирзов, Костадинов, Бакаев, Джорджевич.

Главный арбитр матча: Сергей Карасев.

Желтые карточки: Джорджевич — 4, Каборе — 41, Беляев — 45, Бакаев — 52.

Красные карточки: Каборе — 88.

Голы: Масиэл 40 — 1:0, Игнатьев 48 — 2:0, Сулейманов 76 — 3:0.