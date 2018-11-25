Тренер «Спартака» о матче против «Крыльев Советов»: «Рады, что победили»

Москва, , 17:27 — REGNUM Московский футбольный клуб «Спартак» добился победы в матче пятнадцатого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) против самарских «Крыльев Советов» благодаря «командному духу». Об этом, как передает «Матч ТВ», сообщил новый главный тренер столичной команды Олег Кононов, комментируя результат матча.

«Рады, что победили, — сказал Кононов. — Матч был непростым».

По его словам, футболисты «Спартака» при проигрышном счете смогли добиться победы, так как вся команда играла друг за друга.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 ноября московский «Спартак» переиграл самарские «Крылья Советов» в матче пятнадцатого тура регулярного сезона РПЛ 2018/19. Встреча, прошедшая на стадионе «Открытие Арена», завершилась со счетом 3:1.

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