«Уильямс»: Сироткин достойно справился в сложном году

Абу-Даби, , 15:40 — REGNUM Британская команда автогонок серии «Формула-1 «Уильямс» считает, что российский пилот команды Сергей Сироткин проявил себя достойно в этот непростой для команды сезон. Об этом написано 25 ноября в официальном Twitter гоночной команды.

«В сложный год этот человек (Сироткин — прим. ред.) справился со всем достоинством и классом. Давай сделаем это еще один раз», — говорится в сообщении «Уильямса».

В своем ответном сообщении Сироткин поблагодарил команду «Уильямс» за сотрудничество. «Спасибо за этот сезон каждому, кто есть на этих фото! Сделаем это еще раз вместе!» — написал российский гонщик в своем Twitter.

Отметим, после окончания сезона Сергей Сироткин покидает «Уильямс». 22 ноября «Уильямс» объявил, что его основными пилотами на 2019 год станут поляк Роберт Кубица и британец Джордж Расселл. Российский пилот набрал в сезоне одно очко и занимает последнее 20-е место в общем зачете пилотов Формулы-1.