Артем Маркелов примет участие в шинных тестах команды Формулы-1 «Рено»

Абу-Даби, , 12:34 — REGNUM Российский тест-пилот команды Формулы-1 «Рено» Артем Маркелов примет участие в шинных тестах автогонок серии Формула-1, которые состоятся 27−28 ноября в Абу-Даби, сообщает 25 ноября портал Motorsport.com.

Согласно данным портала, российский гонщик сядет за руль болида команды «Рено» 28 ноября во второй день проведения шинных тестов. Также в этот же день за рулем болида команды Toro Rosso будет находиться ещё один российский гонщик Даниил Квят.

Отметим, это не первое участие Маркелова в шинных тестах команды Формула-1 «Рено». Ранее российский гонщик участвовал в шинных тестах «Рено» на Гран-При Венгрии и Японии. Также Артем Маркелов провел за команду «Рено» первую тренировку Гран При России в Сочи.