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«Монако» переиграл «Кан» и прервал серию из 12 игр без побед

Спорт

Встреча проходила в Кане и закончилась со счетом 1:0 в пользу «Монако»

Париж, 25 ноября 2018, 10:47 — REGNUM  Футбольный французский клуб «Монако» выиграл у команды «Кан» в матче 13-го тура чемпионата Франции по футболу, сообщает 25 ноября Матч ТВ.

Встреча проходила в Кане и закончилась со счетом 1:0 в пользу «Монако». Единственный мяч во встрече забил на 54 минуте встречи колумбийский нападающий гостей Радамель Фалькао.

Российский полузащитник «Монако» Алексей Головин играл в матче с самого начала и получил желтую карточку в середине второго тайма игры.

Этой победой клуб из «Монако» прервал свою серию из 12 матчей без побед во французском футбольном чемпионате.

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Футбол
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