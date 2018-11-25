«Монако» переиграл «Кан» и прервал серию из 12 игр без побед

Париж, , 10:47 — REGNUM Футбольный французский клуб «Монако» выиграл у команды «Кан» в матче 13-го тура чемпионата Франции по футболу, сообщает 25 ноября Матч ТВ.

Встреча проходила в Кане и закончилась со счетом 1:0 в пользу «Монако». Единственный мяч во встрече забил на 54 минуте встречи колумбийский нападающий гостей Радамель Фалькао.

Российский полузащитник «Монако» Алексей Головин играл в матче с самого начала и получил желтую карточку в середине второго тайма игры.

Этой победой клуб из «Монако» прервал свою серию из 12 матчей без побед во французском футбольном чемпионате.