В матче «Миннесота» с «Виннипегом» произошла массовая драка

Виннипег, Канада, , 11:50 — REGNUM Массовая драка хоккеистов с участием скамеек запасных произошла в матче регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Миннесота Уайлд» и «Виннипег Джетс», сообщает 24 ноября Sport 24.

До 40-й минуты матч проходил спокойно. «Виннипег» вел со счетом 2:0 после шайб Патрика Лайне (17-я минута) и Тайлера Майерса (39-я) и казалось, что вопрос о победителе уже решен.

Однако в третьем периоде «Миннесоте» понадобилось менее 9 минут для того чтобы сравнять счет — это сделали Нино Нидеррайтер и Эрик Фер на 44-й и 52-й минутах соответственно. А затем, после двух примененных силовых приемов против игрока «Виннипега» Эндрю Коппа и хоккеиста «Миннесоты» Юэля Эрикссона Эка, страсти разбушевались не на шутку, и защитник «Миннесоты» Ник Солер вступился за Эка, вступив в противостояние с форвардом «Виннипега» Адамом Лаури.

Итогом стала массовая драка хоккеистов с участием игроков сидящих на скамейках запасных, которую арбитрам удалось погасить только с очень большим трудом.

В дальнейшем хоккеисты «Миннесоты» еще дважды поразили ворота соперника голами Эрика Стаала и Зака Паризе на 58-й и 59—й минутах соответственно. Итоговый счет матча 4:2 в пользу «Миннесоты».