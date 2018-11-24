«Леганес» одержал минимальную победу над «Алавесом»

Мадрид, , 00:52 — REGNUM 23 ноября между коллективами «Леганес» и «Алавес» на стадионе «Мунисипаль де Бутарке» был разыгран матч 13-го тура регулярного сезона испанской Примеры 2018/19. Противостояние завершилось со счетом 1:0.

Под занавес первого тайма Юссеф Эн-Несери открыл счет после голевой передачи Хонатана Сильвы — 1:0.

Статистика матча («Леганес"/"Алавес»)

Удары 13/8

Удары в створ ворот 6/3

Процент владения мячом 51%/49%

Нарушения правил 9/13

Поданные угловые 5/3

«Леганес» набрал 13 очков и поднялся на 16-ю строчку. «Алавес» с 23-мя баллами опустился на 4-е место в таблице лиги.

Стартовые составы команд на матч:

«Леганес»: Лунин, Сильва, Ньом, Сиовас, Омеру, Тарин, Ресио, Перес, Арнаис, Каррильо, Эн-Несери.

«Алавес»: Пачеко, Дуарте, Лагуардиа, Химо, Агиррегабирия, Гомес, Гарсия, Брашанац, Хони, Собрино, Кальери.

Бригада арбитров: Хавьер Альберола Рохас.

Желтые карточки: Арнаис — 15, Дуарте — 49, Брашанац — 53, Ньом — 62, Лагуардиа — 73, Бастон — 75, Бурги — 75.

Голы: Эн-Несери 42 — 1:0.