Магнус Карлсен получил синяк под глазом между партиями чемпионского матча

Лондон, , 09:26 — REGNUM Действующий чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен получил синяк под глазом в день отдыха между партиями матча с Фабиано Каруаной. Об этом норвежский гроссмейстер сообщил на своей странице в Instagram.

Карлсен выложил фото с синяком под глазом и сделал подпись «Страсти накаляются».

Позже менеджер Карлсена объяснил, что гроссмейстер получил синяк во время отдыха на футбольной тренировке.

Напомним, в настоящее время проходит матч за звание чемпиона мира по шахматам, в котором действующий «шахматный король» Магнус Карлсен играет с победителем турнира претендентов, американским гроссмейстером Фабиано Каруаной. Пока после восьми партий счёт равный — 4:4.