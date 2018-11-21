Среда, 21 Ноября 2018 года
10:36:42 МСК

Магнус Карлсен получил синяк под глазом между партиями чемпионского матча

Спорт

Карлсен получил синяк во время отдыха на футбольной тренировке

Лондон, 21 ноября 2018, 09:26 — REGNUM  Действующий чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен получил синяк под глазом в день отдыха между партиями матча с Фабиано Каруаной. Об этом норвежский гроссмейстер сообщил на своей странице в Instagram.

Карлсен выложил фото с синяком под глазом и сделал подпись «Страсти накаляются».

Позже менеджер Карлсена объяснил, что гроссмейстер получил синяк во время отдыха на футбольной тренировке.

Напомним, в настоящее время проходит матч за звание чемпиона мира по шахматам, в котором действующий «шахматный король» Магнус Карлсен играет с победителем турнира претендентов, американским гроссмейстером Фабиано Каруаной. Пока после восьми партий счёт равный — 4:4.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Шахматы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить