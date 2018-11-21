Жиру принес Франции победу над Уругваем в товарищеской встрече Спорт Единственный мяч на 52-й минуте матча забил таранный форвард лондонского «Челси» Оливье Жиру точным ударом с одиннадцатиметровой отметки – 160 Париж, , 00:53 — REGNUM 20 ноября между национальными сборными Франции и Уругвая на стадионе «Стад де Франс» был разыгран товарищеский матч, завершивший победой первых со счетом 1:0. Единственный мяч на 52-й минуте матча забил таранный форвард лондонского «Челси» Оливье Жиру точным ударом с одиннадцатиметровой отметки — 160. Статистика матча (Франция/Уругвай) Удары 12/4 Удары в створ ворот 4/4 Процент владения мячом 44%/56% Нарушения правил 16/18 Поданные угловые 2/2 Стартовые составы команд на матч: Франция: Льорис, Павар, Сако, Рами, Менди, Канте, Матуиди, Н’Домбеле, Гризманн, Жиру, Мбаппе. Уругвай: Кампанья, Мендез, Суарес, Касерес, Вальверде, Бентанкур, Торрейра, Весино, Лаксальт, Суарес, Кавани. Бригада арбитров: Дамир Скомина. Желтые карточки: Бентанкур — 80, Мендез — 82, Гризманн — 90+2. Голы: Жиру (пен) 52 — 1:0.

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