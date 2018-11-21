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Жиру принес Франции победу над Уругваем в товарищеской встрече

Спорт

Единственный мяч на 52-й минуте матча забил таранный форвард лондонского «Челси» Оливье Жиру точным ударом с одиннадцатиметровой отметки – 160

Париж, 21 ноября 2018, 00:53 — REGNUM  20 ноября между национальными сборными Франции и Уругвая на стадионе «Стад де Франс» был разыгран товарищеский матч, завершивший победой первых со счетом 1:0.

Единственный мяч на 52-й минуте матча забил таранный форвард лондонского «Челси» Оливье Жиру точным ударом с одиннадцатиметровой отметки — 160.

Статистика матча (Франция/Уругвай)

Удары 12/4

Удары в створ ворот 4/4

Процент владения мячом 44%/56%

Нарушения правил 16/18

Поданные угловые 2/2

Стартовые составы команд на матч:

Франция: Льорис, Павар, Сако, Рами, Менди, Канте, Матуиди, Н’Домбеле, Гризманн, Жиру, Мбаппе.

Уругвай: Кампанья, Мендез, Суарес, Касерес, Вальверде, Бентанкур, Торрейра, Весино, Лаксальт, Суарес, Кавани.

Бригада арбитров: Дамир Скомина.

Желтые карточки: Бентанкур — 80, Мендез — 82, Гризманн — 90+2.

Голы: Жиру (пен) 52 — 1:0.

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